Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,85
30,21
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

На Донбассе боевики попали под ответный огонь ВСУ и понесли потери

Сегодня, 07:15

Из-за вражеских обстрелов украинский военнослужащий получил ранения

Фото: AFP

За минувшие сутки, 21 апреля, пророссийские боевики два раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Ранен один украинский военнослужащий, сообщили в ООС.

"21 апреля вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня", – говорится в сообщении.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики вели огонь из автоматических станковых гранатометов, автоматического стрелкового и снайперского оружия у Екатериновки. Кроме того, враг из стрелкового оружия обстрелял наши позиции у Станицы Луганской.

"В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На вражескую провокацию подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. По данным разведки, 21 апреля один оккупант был уничтожен, еще трое захватчиков – ранены", - рассказали в ООС.

Напомним, 20 апреля на Донбассе было зафиксировано 10 обстрелов украинских позиций. По данным военных, оккупанты применяли вооружения, запрещенные Минскими соглашениями.

Смотрите также видео, как бойцы 54-й бригады ударили по позициям боевиков и уничтожили блиндаж:


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Донбасс, ВСУ, боевики, обстрелы, ООС, потери боевиков

Вы сейчас просматриваете новость " На Донбассе боевики попали под ответный огонь ВСУ и понесли потери". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Боевики обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранен украинский военный

Вчера, 18:35

Украинские военнослужащие дали адекватный ответ на обстрелы

На фронте в день выборов наблюдается "тишина", – Минобороны

Вчера, 13:32

За прошлые сутки на Донбассе произошло десять обстрелов

На Донбассе боевики схлопотали жесткую "ответку" от ВСУ: четверо оккупантов уничтожены

Вчера, 07:14

Потерь среди украинских военнослужащих нет

Ситуация на Донбассе: боевики снова использовали запрещенные вооружения

20 апреля, 18:47

С начала суток оккупанты провели семь обстрелов украинских позиций

Типы женской фигуры: что нужно знать каждой девушке?

Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть

"Зенит" отклонил 29-миллионное предложение по Дзюбе

Зачем водители со стажем ставят дополнительный тумблер на «массу»

Бацька заявил об объединении Белоруссии с Россией

Разведка США: Россия пыталась обмануть мир фиктивной ракетой

Пришла весна — забудь про сахар: ученые

«От Львова до Симферополя»: Жириновский об оккупации Украины

Больного Шумахера впервые после травмы заметили посторонние

Сейм Польши радикально изменил закон о Карте поляка

В городе квадрокоптеры и дроны по самой низкой цене

Новый способ удаления царапин за 5 минут

Что ждет украинцев в мае: кого лишат субсидий и кому начислят пеню

Вчера, 07:38

В деньгах могут отказать за большой дом, дорогие покупки и проблемы с ЕСВ

Тарифы на газ: почему вокруг снижения цены идут споры

20 апреля, 07:51

Эксперты предупреждают: дискуссии о постановлениях не решают основных "газовых" проблем Украины

Дожди, грозы и потепление: прогноз погоды в Украине на неделю

20 апреля, 07:37

В понедельник, 22 апреля в западных областях ожидаются осадки

Боец "Штурм": Парни умирали у меня на руках, теперь я ненавижу Путина и его сторонников (укр.)

20 апреля, 07:07

Владимир Правосудов воевал на Донбассе и создал немало фильмов о том, как украинцы боролись за свою свободу

Встречный водитель моргнул «дальним» 3 раза. Что он хочет сказать

"Бикини-стандарты": Дарья Приходько оказалась вне конкуренции

Зодиакальные пары, которые ничто не сможет разлучить