На Донбассе боевики попали под ответный огонь ВСУ и понесли потери

Из-за вражеских обстрелов украинский военнослужащий получил ранения

Фото: AFP

За минувшие сутки, 21 апреля, пророссийские боевики два раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Ранен один украинский военнослужащий, сообщили в ООС.

"21 апреля вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня", – говорится в сообщении.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики вели огонь из автоматических станковых гранатометов, автоматического стрелкового и снайперского оружия у Екатериновки. Кроме того, враг из стрелкового оружия обстрелял наши позиции у Станицы Луганской.

"В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На вражескую провокацию подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. По данным разведки, 21 апреля один оккупант был уничтожен, еще трое захватчиков – ранены", - рассказали в ООС.

Напомним, 20 апреля на Донбассе было зафиксировано 10 обстрелов украинских позиций. По данным военных, оккупанты применяли вооружения, запрещенные Минскими соглашениями.

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