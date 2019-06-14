На Донбассе боевики попали под ответный огонь ВСУ и понесли потери
Из-за вражеских обстрелов один военнослужащий ранен, еще один получил боевую травму
За прошлые сутки, 13 июня, на Донбассе пророссийские боевики 29 раз обстреляли позиции ВСУ, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. Об этом рассказали в пресс-службе ООС.
"13 июня вооруженные формирования Российской Федерации 29 раз нарушили режим прекращения огня. Из них три раза – с применением запрещенных минского соглашениями 152 мм артиллерии, минометов калибра 82 мм. Противник также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.
В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг четыре раза обстрелял Водяное из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а Новоселовка Вторая попала под огонь из гранатометов различных систем. В районе Широкино боевики три раза стреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Новотроицкое дважды попало под огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а Новомихайловку обстреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вблизи Лебединского два раза велся огонь из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а в районе Березовой – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Талаковка боевики ударили из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а по Богдановка велся огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. По Талаковке российские наемники стреляли из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли Боровское из артиллерии калибра 152 мм, а в районе Луганского были применены автоматические гранатометы и стрелковое оружие. Золотое-4 дважды попало под огонь из минометов калибра 82 мм, минометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. По Зайцево стреляли из гранатометов различных систем, а Южное два раза обстреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Возле Луганского велся огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, по Станица-Луганской – из стрелкового оружия. Крымское дважды попало под огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения и еще один боевую травму. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям. По данным разведки, 13 июня один оккупант получил ранения, а также были уничтожены один грузовик и гаубицу Д-30", – рассказали в ООС.
Напомним, 12 июня на Донбассе оккупанты 28 раз нарушили режим прекращения огня, из них три раза – с использованием запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм.
Также новости "Сегодня" сообщали, что украинские военные уничтожили технику противника. Смотрите видео уничтожения грузовика и БМП боевиков:
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