Сделать стартовой
26,42
29,82
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

На Донбассе боевики попали под ответный огонь ВСУ и понесли потери

14 июня, 07:51

Из-за вражеских обстрелов один военнослужащий ранен, еще один получил боевую травму

Фото: Сегодня

За прошлые сутки, 13 июня, на Донбассе пророссийские боевики 29 раз обстреляли позиции ВСУ, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. Об этом рассказали в пресс-службе ООС.

"13 июня вооруженные формирования Российской Федерации 29 раз нарушили режим прекращения огня. Из них три раза – с применением запрещенных минского соглашениями 152 мм артиллерии, минометов калибра 82 мм. Противник также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг четыре раза обстрелял Водяное из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а Новоселовка Вторая попала под огонь из гранатометов различных систем. В районе Широкино боевики три раза стреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Новотроицкое дважды попало под огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а Новомихайловку обстреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вблизи Лебединского два раза велся огонь из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а в районе Березовой – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Талаковка боевики ударили из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а по Богдановка велся огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. По Талаковке российские наемники стреляли из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли Боровское из артиллерии калибра 152 мм, а в районе Луганского были применены автоматические гранатометы и стрелковое оружие. Золотое-4 дважды попало под огонь из минометов калибра 82 мм, минометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. По Зайцево стреляли из гранатометов различных систем, а Южное два раза обстреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Возле Луганского велся огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, по Станица-Луганской – из стрелкового оружия. Крымское дважды попало под огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения и еще один боевую травму. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям. По данным разведки, 13 июня один оккупант получил ранения, а также были уничтожены один грузовик и гаубицу Д-30", – рассказали в ООС.

Напомним, 12 июня на Донбассе оккупанты 28 раз нарушили режим прекращения огня, из них три раза – с использованием запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм.

Также новости "Сегодня" сообщали, что украинские военные уничтожили технику противника. Смотрите видео уничтожения грузовика и БМП боевиков:


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Донбасс, ВСУ, боевики, потери, обстрелы, запрещенное оружие, ООС

Вы сейчас просматриваете новость " На Донбассе боевики попали под ответный огонь ВСУ и понесли потери". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ООН: За время конфликта на Донбассе погибли более трех тысяч мирных жителей

Сегодня, 05:46

Более семи тысяч получили ранения

Раненых на Донбассе бойцов доставили на реабилитацию в Киев

Вчера, 11:15

Военных перевезли в столицу из госпиталя в Днепре

Обострение на Донбассе: боевики устроили 26 обстрелов за сутки

Вчера, 08:49

В зоне ООС получил ранения один украинский военный

На Донбассе боевики схлопотали "ответку" от ВСУ и понесли серьезные потери

12 июня, 07:15

Из-за вражеских обстрелов ранения получили трое военнослужащих

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

6 привычек, которые программируют на бедность

Быстро и полезно: незабываемо вкусные оладьи

Каков ваш физиологический, а не хронологический возраст

Польза и вред зеленого лука

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали

Нумерология имени: как количество букв в имени влияет на судьбу

Украинский боксер эффектно нокаутировал экс-чемпиона мира

Врачи назвали продукты с высоким содержанием калия

Как избавиться от мозолей и натоптышей народными способами

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Связанные одной нитью: Трамп и Дуда "объединились"

Вчера, 17:07

Паутина между Трампом и Дудой – хороший знак, считают пользователи соцсетей

Как пережить наступающую жару: советы врачей и расценки

Вчера, 07:00

За окном +35. Медики советуют чаще пить и отказаться от походов в солярий

Нестабильный газовый тариф: с чем подойдем к отопительному сезону

12 июня, 07:51

С мая в каждой области – свой тариф на газ. В некоторых удешевление в мае составило всего 1 копейку

Все против всех: кто "на баррикадах" в Молдове и какова роль России

12 июня, 07:37

Лидеры парламентских выборов оказались антагонистами во всем

Конституционный бой: как прошло заседание по делу о роспуске Верховной Рады

12 июня, 07:22

Суд часто уходил на перерыв и пережил ложное минирование. Решения ждут к 29 июня

Обзор и опыт использования ASUS ZenBook UX510UW

Супрун назвала "убийцу" №1 в мире

Анемия требует: чем заменить кофе и черный чай?
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь