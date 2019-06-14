На Донбассе боевики попали под ответный огонь ВСУ и понесли потери

Из-за вражеских обстрелов один военнослужащий ранен, еще один получил боевую травму

Фото: Сегодня

За прошлые сутки, 13 июня, на Донбассе пророссийские боевики 29 раз обстреляли позиции ВСУ, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. Об этом рассказали в пресс-службе ООС.

"13 июня вооруженные формирования Российской Федерации 29 раз нарушили режим прекращения огня. Из них три раза – с применением запрещенных минского соглашениями 152 мм артиллерии, минометов калибра 82 мм. Противник также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг четыре раза обстрелял Водяное из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а Новоселовка Вторая попала под огонь из гранатометов различных систем. В районе Широкино боевики три раза стреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Новотроицкое дважды попало под огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а Новомихайловку обстреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вблизи Лебединского два раза велся огонь из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а в районе Березовой – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Талаковка боевики ударили из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а по Богдановка велся огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. По Талаковке российские наемники стреляли из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли Боровское из артиллерии калибра 152 мм, а в районе Луганского были применены автоматические гранатометы и стрелковое оружие. Золотое-4 дважды попало под огонь из минометов калибра 82 мм, минометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. По Зайцево стреляли из гранатометов различных систем, а Южное два раза обстреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Возле Луганского велся огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, по Станица-Луганской – из стрелкового оружия. Крымское дважды попало под огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения и еще один боевую травму. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям. По данным разведки, 13 июня один оккупант получил ранения, а также были уничтожены один грузовик и гаубицу Д-30", – рассказали в ООС.

Напомним, 12 июня на Донбассе оккупанты 28 раз нарушили режим прекращения огня, из них три раза – с использованием запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм.

Также новости "Сегодня" сообщали, что украинские военные уничтожили технику противника. Смотрите видео уничтожения грузовика и БМП боевиков:

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