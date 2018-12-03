На Донбассе боевики попали под ответный огонь ВСУ и понесли серьезные потери

За минувшие сутки на Донбассе пророссийские боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ и получили жесткую "ответку". Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

"Оккупанты 7 раз открывали огонь по позициям наших войск. Отметим, что все нарушения режима тишины противник совершил с наступлением темноты", – говорится в сообщении.

Боевики обстреливали позиции ВСУ у населенных пунктов Станица Луганская, Красногоровка, Новомихайловка, Славное, Тарамчук и Лебединское, тяжелое вооружение не применялось. В частности, дважды враг вел прицельный огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов неподалеку Тарамчука. Кроме того, вблизи Станицы Луганской, боевики осуществили очередную провокацию с целью недопущения разведения сил и средств в этом районе – зафиксировано вражеский обстрел из крупнокалиберных пулеметов.

"В результате боевых действий не пострадал ни один военнослужащий Объединенных сил. По данным разведки, 2 декабря, три боевика российско-оккупационных войск были уничтожены и еще пять – ранены", – рассказали в ООС.

Напомним, 1 декабря оккупанты 15 раз атаковали позиции украинской армии, при этом трижды задействовав запрещенное минскими соглашениями вооружение.

А 30 ноября на Донбассе отмечалось уменьшение числа обстрелов – враг шесть раз атаковал украинские силы, но при этом все же применили запрещенное вооружение.