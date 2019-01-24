На Донбассе боевики попали под ответный огонь ВСУ и понесли серьезные потери
Погибших и раненых среди украинских военных нет
На Донбассе за минувшие сутки, 23 января, пророссийские боевики один раз обстреляли позиции ВСУ, получили "ответку" и понесли потери. Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
"23 января российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня", – говорится в сообщении.
В частности, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе Авдеевки.
"Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных ни один военнослужащий Объединенных сил не получил ранений. Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства. По данным разведки, 23 января, трех оккупантов были уничтожены", – рассказали в ООС.
Напомним, 22 января пророссийские боевики четыре раза обстреляли позиции ВСУ, ранения получил украинский военный. А 21 января боевики на Донбассе два раза обстреляли позиции ВСУ.
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