На Донбассе боевики попали под ответный огонь ВСУ и понесли серьезные потери

Погибших и раненых среди украинских военных нет

Военные попали под обстрел. Фото: Facebook Пресс-служба Минобороны..

На Донбассе боевики попали под ответный огонь ВСУ и понесли серьезные потери //smm9.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/f5f/ccd/5c3f5fccd243c.jpg //smm7.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/f5f/ccd/5c3f5fccd243c.jpg 2019-01-24T07:14:00+02:00 Донбасс Погибших и раненых среди украинских военных нет

На Донбассе за минувшие сутки, 23 января, пророссийские боевики один раз обстреляли позиции ВСУ, получили "ответку" и понесли потери. Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

"23 января российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня", – говорится в сообщении.

В частности, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе Авдеевки.

"Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных ни один военнослужащий Объединенных сил не получил ранений. Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства. По данным разведки, 23 января, трех оккупантов были уничтожены", – рассказали в ООС.

Напомним, 22 января пророссийские боевики четыре раза обстреляли позиции ВСУ, ранения получил украинский военный. А 21 января боевики на Донбассе два раза обстреляли позиции ВСУ.

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