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На Донбассе боевики попали под ответный огонь ВСУ и понесли серьезные потери

Сегодня, 07:14

В ходе боевых действий ранения получил один украинский военнослужащий

Фото: AFP
На Донбассе боевики попали под ответный огонь ВСУ и понесли серьезные потери //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/a5d/b20/5c7a5db206463.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/a5d/b20/5c7a5db206463.jpg Донбасс В ходе боевых действий ранения получил один украинский военнослужащий

За минувшие сутки, 3 марта, на Донбассе пророссийские боевики девять раз обстреляли позиции украинской армии, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

"3 марта российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня, десять раз применив вооружение, запрещенное минскими договоренностями, и потратив 100 мин различных калибров", – говорится в сообщении.

В частности, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики вели огонь из минометов калибров 120 и 82 мм в районе Водяного, а из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов – вблизи села Гнутово.

Кроме того, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники ударили из минометов калибра 120 мм вблизи Новозвановки, Новоалександровки и Хутора Вольного, а из минометов 120-го калибра и автоматических станковых гранатометов – около Новолуганского. Также из минометов 120-го и 82-го калибра, вооружения боевых машин пехоты и крупнокалиберных пулеметов велся огонь вблизи города Попасна. Минометы калибра 82 мм и крупнокалиберные пулеметы боевики применили в районе населенного пункта Лобачева, а автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружия – в районе Крымского.

"В результате обстрелов один военнослужащий был ранен. По данным разведки, двух оккупантов было уничтожено, один ранен. Также вчера сбит один БПЛА противника типа "Орлан-10"", – рассказали в ООС.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в результате мгновенной ответки ВСУ былауничтожена батарея россиян, прибывших на "практику" в Донецк .

Также сообщалось, что за февраль-2019 украинские военные уничтожили на Донбассе около 84 боевиков и еще почти 100 оккупантов ранили . Это стало следствие точного ответного огня на обстрелы врага. Еще было 24 небоевых потерь.

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Тег Донбасс, ВСУ, боевики, обстрелы, раненый, ООС, потери боевиков

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