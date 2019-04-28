На Донбассе боевики попали пот ответный огонь ВСУ и понесли серьезные потери

Из-за вражеских обстрелов ранения получил украинской военнослужащий

Фото: REUTERS/Gleb Garanich.

За минувшие сутки, 27 апреля, пророссийские боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, в том числе из запрещенного "Минском" вооружения. Ранен один украинский военнослужащий, сообщили в пресс-центре ООС.

"27 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня, из них один раз – с применением запрещенного минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников с зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг вел огонь из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов у Павлополя, из зенитных установок, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – вблизи Чермалыка, а из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – около Новоселовки второй и Пищевика. Ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружия боевики применили вблизи Красногоровки, Лебединского и Песков, а крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие – вблизи Лебединского и Новотроицкого.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов в районе Луганска, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи Южного и Новоалександровки.

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, 27 апреля трех оккупантов было уничтожено, шесть – ранены", - рассказали в ООС.

Ранее сообщалось, чторазведка ООС внедрила НАТОвскую технологию, которая помогает найти врага и уничтожить онлайн. Интеграционная платформа "Дельта" позволяет усовершенствовать процессы общевойскового планирования и управления. Преимуществом новой платформы является применение единого протокола информационного обмена, который внедрен в странах-членах НАТО.

Напомним, под Донецком "королевская" бригада ВСУ уничтожила БМП боевиков.

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