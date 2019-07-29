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На Донбассе боевики "приговорили" украинца к 12 годам тюрьмы за "шпионаж"

Сегодня, 15:37

Мужчина фотографировал административные границы, прибытие гуманитарной помощи

/ Фото: Сегодня

На Донбассе боевики "приговорили" украинца к 12 годам тюрьмы за "шпионаж" https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8 Донбасс Мужчина фотографировал административные границы, прибытие гуманитарной помощи

Так называемый "верховный суд" "ЛНР" приговорил жителя оккупированного Луганска к 12 годам заключения за, якобы, "шпионаж в пользу Службы безопасности Украины". Об этом говорится в сообщении на сайте "МГБ ЛНР".

"Действуя в ущерб обороноспособности ЛНР, Секацкий осуществлял сбор и передачу данных о военных частях и военнослужащих Народной милиции ЛНР. Он также проводил фотографирование участков границы между ЛНР с Российской Федерацией, фиксировал прибытие колонн с гуманитарным грузом из России и посредством приложения Viber передавал списки государственных номеров автомобилей", – заявили в "МГБ".

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Действия задержанного мужчины "суд" квалифицировал как "государственную измену в форме шпионажа".

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Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Запорожье боевика так назвываемых "Л/ДНР". В мае 2014 года присоединился к незаконным вооруженным формированиям.

Кроме этого, правоохранители задержали боевика на Донбассе, который почти пять лет скрывался в РФ. Жителя Дружковки остановили стражи порядка в рейсовом автобусе сразу после перехода границы Украины. Поводом для задержания водителей и пассажиров была не местная прописка. В 2014 году 25-летний мужчина нес службу на блокпосте на въезде в город Константиновка в составе незаконных вооруженных формирований.

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Донбасс шпионаж приговорен боевики Донбасса

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