На Донбассе боевики применили тяжелые вооружения: ранен боец ВСУ

Оккупанты восемь раз обстреливали позиции ВСУ из тяжелых вооружений

Обострение на Донбассе - боевики устроили наибольшее число обстрелов с начала года. Фото: Facebook

На Донбассе боевики применили тяжелые вооружения: ранен боец ВСУ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/c33/7df/5c6c337df16c9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/c33/7df/5c6c337df16c9.jpg 2019-03-03T18:37:57+02:00 Донбасс Оккупанты восемь раз обстреливали позиции ВСУ из тяжелых вооружений

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе на протяжении 3 марта боевики устроили восемь обстрелов украинских позиций, при этом восемь раз применив вооружения, запрещенные Минскими договоренностями.

Как сообщили в пресс-центре штаба ООС, вражеские обстрелы были зафиксированы:

- в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

из минометов калибров 120 и 82 мм в районе населенного пункта Водяное;

из минометов 82-го калибра – возле села Гнутово.

- в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

из минометов калибра 120 мм вблизи населенных пунктов Новозвановка, Новоалександровка и Золотое-4;

из минометов 120-го калибра и автоматических станковых гранатометов – у села Новолуганское;

из минометов 82-го калибра, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов – возле города Попасная;

из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Крымское.

В результате вражеской стрельбы один военнослужащий Вооруженных сил Украины был ранен. При этом на каждый обстрел противника бойцы ВСУ отвечали адекватным огнем. Потери противника уточняются.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в результате мгновенного ответа ВСУ была уничтожена батарея россиян, прибывших на "практику" в Донецк .

Также сообщалось, что за февраль-2019 украинские военные уничтожили на Донбассе около 84 боевиков и еще почти 100 оккупантов получили ранения . Это стало возможным благодаря точным ответам украинцев на обстрелы врага.

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