На Донбассе боевики применили тяжелые вооружения: ранен боец ВСУ
Оккупанты восемь раз обстреливали позиции ВСУ из тяжелых вооружений
В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе на протяжении 3 марта боевики устроили восемь обстрелов украинских позиций, при этом восемь раз применив вооружения, запрещенные Минскими договоренностями.
Как сообщили в пресс-центре штаба ООС, вражеские обстрелы были зафиксированы:
- в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":
из минометов калибров 120 и 82 мм в районе населенного пункта Водяное;
из минометов 82-го калибра – возле села Гнутово.
- в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":
из минометов калибра 120 мм вблизи населенных пунктов Новозвановка, Новоалександровка и Золотое-4;
из минометов 120-го калибра и автоматических станковых гранатометов – у села Новолуганское;
из минометов 82-го калибра, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов – возле города Попасная;
из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Крымское.
В результате вражеской стрельбы один военнослужащий Вооруженных сил Украины был ранен. При этом на каждый обстрел противника бойцы ВСУ отвечали адекватным огнем. Потери противника уточняются.
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в результате мгновенного ответа ВСУ была уничтожена батарея россиян, прибывших на "практику" в Донецк .
Также сообщалось, что за февраль-2019 украинские военные уничтожили на Донбассе около 84 боевиков и еще почти 100 оккупантов получили ранения . Это стало возможным благодаря точным ответам украинцев на обстрелы врага.
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