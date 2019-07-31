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На Донбассе боевики применили запрещенное оружие

Сегодня, 23:44

Штаб зафиксировал использование миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия

/ Фото: AFP

На Донбассе боевики применили запрещенное оружие https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81 Донбасс Штаб зафиксировал использование миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия

Боевики пять раз стреляли по позициям украинских военных из запрещенных минскими соглашениями гранатометов различных систем.

Об этом по состоянию на 19 вечера 31 июля сообщил штаб ООС. 

"Вооруженные Силы придерживаются устойчивого режима прекращения огня. Тем временем враг пять раз нарушил запрет на использование любого оружия", – гласит сообщение. 

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Штаб зафиксировал использование миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Стреляли вблизи Водяного, Песков, Широкиного. 

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По состоянию на 7 утра 31 июля сообщалось, что противник обстрелял из гранатометов украинские позиции в окрестностях Луганского и Песков. 

Как сообщали новости "Сегодня", на Донбассе с 21 июля действует режим прекращения огня из любого вооружения, однако боевики уже не раз нарушили его. В то же время волонтер Юрий Мысягин рассказывал, что ВСУ уничтожили много техники боевиков еще до наступления перемирия.

А тем временем на фронте бойцы Объединенных сил продолжают наказывать врага за обстрелы. В результате блестящей операции ВСУ уничтожили артиллерию боевиков. Украинские военные повредили несколько единиц боевой техники и "не самых умных "организмов".

Видео: Facebook

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оружие Донбасс боевики обстрел ООС

Источник: Сегодня

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