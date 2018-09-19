На Донбассе боевики применили запрещенное вооружение: ранен украинский военный

Сегодня, 18:28

Российские наемники пять раз обстреляли позиции ВСУ

Фото: facebook.com/odalug
Фото: facebook.com/odalug

С начала сегодняшнего дня на Донбассе пророссийские боевики пять раз обстреляли позиции ВСУ и применили запрещенное вооружение. Ранения получил украинский военный. Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

"В течение текущих суток, от 7 до 18 часов российские оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня. При этом враг применил вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В частности, из минометов 82-го калибра боевики обстреляли украинские позиции у Водяного. Противотанковыми управляемыми ракетами, а также из станковых гранатометов были обстреляны позиции Луганского. По опорным пунктам у Невельского боевики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов, а вблизи Новотошковского – из гранатометов. Также российские оккупанты применили гранатометы и стрелковое оружие в районе населенного пункта Крымское.

"В ходе боевого столкновения один военнослужащий Объединенных сил был ранен. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", – отметили в ООС.

Напомним, за прошлые сутки, 18 сентября, ситуация на Донбассе оставалась контролируемой Объединенными силами. Российские оккупанты 25 раз открывали огонь по позициям украинских войск.

А 17 сентября, ВСУ проучили боевиков на Донбассе: противник в полтора раза снизил число ударов, один боевик был уничтожен и еще один – ранен.
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