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На Донбассе боевики приведены в полную боеготовность

16 октября, 15:42

Действия боевиков «Л/ДНР» контролирует комиссия Южного военного округа РФ из Ростова

/ Фото: AFP

Боевики т.н. "1-го и 2-го армейских корпусов" в рамках совместных с Россией военных учений были приведены в полную боевую готовность. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Так, командование российских оккупационных войск поддерживает высокий уровень боевой готовности соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ". В частности, 14 октября на полигонах "Южный" (Донецкая обл.) и "Центральный" (Луганская обл.) одновременно начались тактические учения российских оккупационных войск.

"При этом, привлеченные к учениям подразделения противника приведены в боевую готовность "Полная". Контроль за проведением учений осуществляется комиссией Южного военного округа ВС РФ (Штаб округа находится в Ростове-на-Дону)", – сообщили в разведке.

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Как сообщали новости "Сегодня", в России проходят одновременные учения на 30 полигонах. в том числе в оккупированном Крыму. К ним привлечены более восьми тысяч военнослужащих и около трех тысяч единиц ракетно-артиллерийского вооружения. Россия в Крыму подняла "Терминаторы" и ударила ракетами.

А тем временем на оккупированных территориях Донбасса командование РФ угрожает боевиками увольнением. Оккупанты идут на крайние меры, лишь бы раздать как можно больше российских паспортов.

Смотрите также в сюжете "Сегодня", что происходит на передовой:

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Донбасс разведка боевики учения

Источник: Сегодня

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