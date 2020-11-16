На Донбассе боевики продолжают нарушать перемирие

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 15 ноября, они дважды нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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Так, вблизи Марьинки враг вел огонь из стрелкового оружия, а неподалеку Старогнатовки применил подствольный гранатомет. Наши защитники в ответ оружие не применяли.

Боевых потерь в рядах ВСУ не было, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Также известно, что с начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не было.

"Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил, продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и готовы адекватно отреагировать в случае угрозы их жизни и здоровью", – добавили в штабе.

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Ранее мы сообщали, что в плену в ОРДЛО до сих пор находятся несколько сотен украинцев.

Также напомним, на Донбассе боевики ударили из гранатометов. Украинские воины оружие в ответ не применяли.

Кроме того, украинские военные зафиксировали, каким образом противник дистанционно устанавливает мины:

Видео: facebook.com/24th.brigade

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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