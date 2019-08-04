На Донбассе боевики продолжают нарушать режим прекращения огня

Незаконные вооруженные формирования в период с 00:00 до 18:00 воскресенья, 4 августа, четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил в Facebook.
По данным штаба, незаконные вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции подразделений ВСУ с применением запрещенного минскими соглашениями оружия – минометов калибра 82 мм. Также, противник открывал огонь по нашим защитникам из стрелкового оружия.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы зафиксированы вблизи Верхнеторецкого, Песок и Широкино.
Подчеркивается, что потерь с украинской стороны нет.
Как сообщали новости "Сегодня", 3 августа боевики снова нанесли урон украинской армии. Враг восемь раз нарушал режим прекращения огня и наносил удары из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, отметили в штабе Объединенных сил.
Напомним, 2 августа в результате обстрелов боевиками был ранен украинский военнослужащий. В тот день враг 10 раз нарушили режим тишины, применяя при этом в основном крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
А тем временем у разрушенного моста через Северский Донец обнаружили три десятка мин. Подробней смотрите в сюжете:
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