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На Донбассе боевики продолжают нарушать режим прекращения огня

Сегодня, 20:23

Боевики 4 раза обстреляли украинские позиции

/ Фото: AFP

На Донбассе боевики продолжают нарушать режим прекращения огня https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B2%D1%81%D1%83%20%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B2%D1%81%D1%83%20%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Донбасс Боевики 4 раза обстреляли украинские позиции

Незаконные вооруженные формирования в период с 00:00 до 18:00 воскресенья, 4 августа, четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил в Facebook.

По данным штаба, незаконные вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции подразделений ВСУ с применением запрещенного минскими соглашениями оружия – минометов калибра 82 мм. Также, противник открывал огонь по нашим защитникам из стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы зафиксированы вблизи Верхнеторецкого, Песок и Широкино.

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Подчеркивается, что потерь с украинской стороны нет.

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Как сообщали новости "Сегодня", 3 августа боевики снова нанесли урон украинской армии. Враг восемь раз нарушал режим прекращения огня и наносил удары из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, отметили в штабе Объединенных сил.

Напомним, 2 августа в результате обстрелов боевиками был ранен украинский военнослужащий. В тот день враг 10 раз нарушили режим тишины, применяя при этом в основном крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

А тем временем у разрушенного моста через Северский Донец обнаружили три десятка мин. Подробней смотрите в сюжете:

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Донбасс ВСУ боевики обстрелы ООС хлебное перемирие

Источник: Сегодня

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