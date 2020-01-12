На Донбассе боевики продолжают обстрелы: открывали огонь из запрещенного оружия

Боевики стреляли рядом с Красногоровкой, Песками и Новотошковским

Танки боевиков на Донбассе / Фото: Getty Images

Незаконные вооруженные формирования на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов украинские военнослужащие не пострадали. Об этом говорится в сообщении штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"11 января вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", – говорится на официальной странице штаба.

Известно, что со 120-мм миномета противник выпустил три мины по украинским позициям рядом с Красногоровкой и трижды открывал огонь из станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Песков в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

"С начала текущих суток российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. Потерь с нашей стороны нет", – добавили в штабе.

Также сообщается, что из миномета калибра 82-мм противник выпустил семь мин по позициям украинских защитников вблизи поселка Новотошковское, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Напомним, ранее мы сообщали, что потери кадровых российских военных, наемников из РФ и местных боевиков т.н. "Л/ДНР" на Донбассе с начала 2020 года составили 33 человека убитыми и ранеными.

Кроме того, "Сегодня" писали, что 5 января в районе Золотого Луганской области на мине подорвался грузовик ГАЗ-66 ВСУ, погиб 48-летний Сергей Дичек из села Богдановка Волочисского района Хмельницкой области.

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