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На Донбассе боевики пытались спровоцировать военных на ответный огонь

21 сентября, 07:43

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Потерь среди украинских защитников нет

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 20 сентября, они один раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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Так, вблизи Новоалександровки враг произвел провокационный выстрел в сторону наших позиций из стрелкового оружия. Наши защитники в ответ оружие не применяли.

Боевых потерь в рядах ВСУ не было, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Также известно, что с начала текущих суток оккупанты два раза открывали огонь.

Так, вблизи Марьинки враг совершил несколько выстрелов в сторону наших позиций из стрелкового оружия, а также три выстрела из гранатомета, приспособленного для использования мин ПОМ-2.

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Боевых потерь среди личного состава в результате вражеских выстрелов нет.

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"Украинские воины не теряют бдительности и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки",- говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что на Донбассе бойцы ВСУ "оглушили" вражеский беспилотник.

Также напомним, Минобороны дало ответ на скандальный приказ Тарана о штрафах военным на Донбассе.

Также украинские военные зафиксировали, каким образом противник дистанционно устанавливает мины:

Видео: facebook.com/24th.brigade
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Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ боевики обстрелы перемирие на востоке Украины ООС
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