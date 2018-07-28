Боевики пытались захватить позиции ВСУ под Крымским: двое украинских военнослужащих погибли

Сегодня, 19:18

Бой длился два часа. Оккупанты понесли значительные потери

Фото: архив
Фото: архив

На Донбассе российские наемники пытались захватить украинские позиции в районе населенного пункта Крымское. В результате двухчасового боя два бойца ВСУ погибли, два пострадали. Боевики также понесли значительные потери. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"Используя режим прекращения огня, враг силами диверсионно-разведывательной группы в составе до 15 боевиков, предпринял попытку захватить позиции одного из подразделений в районе населенного пункта Крымское. Но на пути их намерениям стали наши защитники, которые выполняли задачи на наблюдательном посту и приняли бой с почти вчетверо превосходящим противником. Устойчивым содержанием занимаемых позиций, они обеспечили подход резервной группы наших подразделений во главе с командиром роты", – говорится в сообщении.

Получив решительный отпор, боевики, под прикрытием артиллерии, отступили. Российские наемники понесли значительные потери: минимум четыре человека были убиты и шесть получили ранения.

"Коварные намерения противника были сорваны благодаря решительным и мужественным действиям наших воинов, которые ценой своей жизни удержали занимаемые позиции. К сожалению, в ходе почти двухчасового боя, мы потеряли двух сыновей Украины и еще двое были ранены", – сообщили в ООС.

Примечательно, что в течение текущих суток, от 7 до 18 часов, российские оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня. В частности, оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям в районах населенных пунктов Крымское, Авдеевка, Павлополь и Лебединское.

Напомним, на протяжении суток 27 июля боевики на Донбассе устроили 34 обстрела позиций украинских военных, причем дважды – из тяжелых вооружений. В результате боевых действий один украинский боец погиб.

А 26 июля боевики 32 раза обстреляли позиции украинских военных, а вблизи Гнутово ударили управляемыми противотанковыми ракетами.
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