На Донбассе боевики ранили двух украинских военных

/ Фото: Минобороны Украины

Во вторник, 5 мая, российско-оккупационные войска, которые ранее выпустили по мирным жителям неуправляемую авиаракету, в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, неподалеку населенного пункта Авдеевка был ранен один украинский военный. Противник применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

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Также, возле населенного пункта Орехово враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов. В результате обстрела один защитник получил боевую травму.

Пострадавших воинов оперативно доставили в лечебные учреждения и предоставили надлежащую медицинскую помощь.

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"Такие действия российских оккупантов безнаказанными не остались – ответным огнем военнослужащие из состава Объединенных сил подавили вражескую активность. На свои агрессивные действия противник и в дальнейшем будет получать адекватную и неотвратимую ответ со стороны украинских защитников", - говорится в сообщении.

Напомним, 4 мая российские боевики устроили 12 обстрелов на Донбассе. Один военнослужащий получил ранения.

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Кроме того, на Донбассе продолжают работать вражеские снайпера. На этот раз стрелок боевиков едва не убил снайпера украинской армии, попав ему в шлем, который как раз был снят.

О том, как спасают армейцев в больнице Днепра, смотрите в видеоролике:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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