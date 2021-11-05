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На Донбассе боевики ранили украинского бойца – в каком он состоянии

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
5 ноября, 17:51
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Оккупанты Российской Федерации пять раз нарушили режим тишины
На Донбассе ранили украинского бойца. Фото: коллаж "Сегодня"
На Донбассе ранили украинского бойца. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на вечер 5 ноября оккупанты Российской Федерации пять раз нарушили режим тишины на Донбассе. В результате обстрелов был ранен боец ВСУ.

Об этом сообщили в пресс-службе ООС.

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Где стреляли?

  • Возле Прицепиловки – обстреливали из минометов калибра 120 мм;
  • в направлении Болотенное, Крымское и Луганское – совершили обстрел из минометов калибра 82 мм;
  • вблизи Лебединского – вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В результате враждебных действий один военнослужащий ВСУ получил ранения. Воину оказана доврачебная помощь и он был эвакуирован в лечебное учреждение. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Война на Донбассе

  • Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.
  • В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
  • Россия регулярно вооружает оккупантов, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны в Донбассе Россия убила более 14 000 гражданских и украинских военных, среди жертв есть дети.

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