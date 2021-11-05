На Донбассе боевики ранили украинского бойца – в каком он состоянии

Оккупанты Российской Федерации пять раз нарушили режим тишины

На Донбассе ранили украинского бойца. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на вечер 5 ноября оккупанты Российской Федерации пять раз нарушили режим тишины на Донбассе. В результате обстрелов был ранен боец ВСУ.

Об этом сообщили в пресс-службе ООС.

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Где стреляли?

Возле Прицепиловки – обстреливали из минометов калибра 120 мм;

в направлении Болотенное, Крымское и Луганское – совершили обстрел из минометов калибра 82 мм;

вблизи Лебединского – вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В результате враждебных действий один военнослужащий ВСУ получил ранения. Воину оказана доврачебная помощь и он был эвакуирован в лечебное учреждение. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.

В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.

Россия регулярно вооружает оккупантов, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны в Донбассе Россия убила более 14 000 гражданских и украинских военных, среди жертв есть дети.

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