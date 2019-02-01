На Донбассе боевики развернули более 100 танков и пушек

Враг грубо нарушает Минские договоренности и показывает нежелание мира

Фото: Минобороны РФ

На Донбассе боевики развернули более 100 танков и пушек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/416/d43/5c5416d43cc46.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/416/d43/5c5416d43cc46.jpg 2019-02-01T11:54:00+02:00 Донбасс Враг грубо нарушает Минские договоренности и показывает нежелание мира

На Донбассе замечено большое количество техники противника. Наблюдатели ОБСЕ с помощью беспилотника смогли зафиксировать более 100 единиц тяжелого вооружения оккупантов, в основном танки и артиллерию. Об этом сообщает украинская сторона в СЦКК со ссылкой на отчет ОБСЕ.

Наблюдатели отмечают, что вооружение и военная техника со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников размещаются с нарушением линии отвода тяжелого вооружения: зенитные ракетные комплексы, самоходные и буксируемые артиллерийские установки, танки и минометы.

Согласно отчету ОБСЕ, 29 января в поселке Широкая Балка (на северо-востоке от Донецка) были обнаружены три миномета (2Б11), а вблизи Тернового (на востоке от Донецка) – семь самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм)

"Также, 29 января, за линиями отвода, однако за пределами выделенных мест хранения вооружения в юго-западных от Луганска районах по доступным СММ данным воздушного наблюдения было выявлено 58 танков (55 Т-72 и три Т-64) у Тернового и девять минометов (2Б11), четыре зенитно-ракетных комплекса (9К35), 10 самоходных гаубиц (2С1), три танка (Т-64) и шесть буксируемых гаубиц (Д-30 "Лягушка", 122 мм) неподалеку Миусинска. Кроме того, на территории объекта в поселке Зеленый Гай международные наблюдатели обнаружили восемнадцать буксируемых гаубиц (восемь 2A36 "Гиацинт-Б", 152 мм и десять 2А65 "Мста-Б", 152 мм)", – говорится в сообщении.

30 января к западу от Луганска возле поселка Хорошее беспилотник зафиксировал один танк (Т-64), который принадлежал оккупантам.

Как на днях сообщалось, Россия усиленно возвращает на Донбасс отремонтированную технику. В Главном управлении разведки Минобороны Украины отмечали, что вооружение и боеприпасы оккупанты завозят на Донбасс под конвоем ФСБ.

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