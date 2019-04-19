Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,84
30,19
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

На Донбассе боевики схлопотали "ответку" от ВСУ и понесли серьезные потери

Сегодня, 07:16

Из-за вражеских обстрелов ранения получил украинский военнослужащий

Фото: REUTERS/Oleksandr Klymenko
Фото: REUTERS/Oleksandr Klymenko.

За минувшие сутки, 18 апреля, пророссийские боевики десять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Ранен украинский военнослужащий, сообщили в пресс-центре ООС.

"Несмотря на объявленное в одностороннем порядке "Пасхальное перемирие", вооруженные формирования Российской Федерации 18 апреля 10 раз нарушили режим прекращения огня, при этом они дважды применили запрещенное минскими договоренностями вооружение – минометы калибра 82 мм и вооружения танка. Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В частности, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг вел огонь из минометов калибра 82 мм, вооружение танка, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Павлополя. Гранатометы различных систем и стрелковое оружия были применены у Водяного, а станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы – в районе Лебединского. Из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия боевики ударили вблизи Песков, а из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе Талаковки.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе Светлодарска, а из ручных противотанковых гранатометов – в районе Крымского.

"Вследствие обстрелов одного украинского защитника было ранено. Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, 18 апреля троих оккупантов было уничтожено, еще пятеро – ранены", - рассказали в ООС.

Как сообщал штаб Объединенных сил, 17 апреля на Донбассе пророссийские боевики восемь раз обстреляли позиции ВСУ, при этом дважды применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение – минометы калибра 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. За такие действия боевики получили "ответку" от ВСУ и понесли потери.

В то же время начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко рассказывал, что угроза большого наступления российских войск никуда не делась. По его словам, Россия за час может начать полномасштабную войну против Украины.

Смотрите также видео, как бойцы 54-й бригады ударили по позициям боевиков и уничтожили блиндаж. Также были ликвидированы три оккупанта и трое получили ранения. Повреждена также одна единица техники.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Донбасс, ВСУ, боевики, потери, обстрелы, запрещенное оружие, пасхальное перемирие, ООС

Вы сейчас просматриваете новость " На Донбассе боевики схлопотали "ответку" от ВСУ и понесли серьезные потери". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Донбассе оккупанты применили лазер против бойцов ВСУ

Вчера, 18:24

Применение лазерного оружия было зафиксировано под Марьинкой

На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения, получили "ответку" от ВСУ и понесли потери

Вчера, 07:20

Потерь среди украинских военных нет

Боевики схлопотали "ответку" от ВСУ на Донбассе и понесли серьезные потери

17 апреля, 07:16

Из-за вражеских обстрелов ранены двое украинских военнослужащих

Жестко наказали боевиков: ВСУ отбили атаку ДРГ и захватили трофеи (фото)

16 апреля, 09:28

Противник понес потери во время боя и обнаружена карта с объектами, на которые планировались диверсионные атаки

В Украину возвращаются заграничные магазины – что откроется

Тельцу – фиалки, а Рыбам – гиацинты: подбираем цветы по Зодиаку

Аваков рассказал, что помешало освобождению Донецка летом 2014

"Никогда не были освободителями": советских солдат лишили званий

Больше незлья: Супрун назвала украинцам норму потребления сахара

Переход офицера ВСУ на сторону боевиков "ДНР": сделано заявление

В РФ создали аналог экулизумаба - самый дорогой препарат в мире

Топ-модель Натали Вестлинг сменила пол

В каких государствах все еще популярны кнопочные телефоны

Украинцев поголовно обманывают при покупке автомобилей

Эксклюзивные спортивные костюмы от украинского дизайнера

Самые актуальные образы для городских модниц

Продукты по нормам Европейского Союза: к чему идет Украина

Вчера, 07:37

Наша страна должна постепенно приближать пищевое законодательство к европейским нормам

"Такого феномена избирательной кампании не было ни в одной стране мира": интервью с послом Канады в Украине

17 апреля, 07:39

По словам Романа Ващука, украинцы столетиями скептически относились к власти, хотя сейчас подобные тенденции существуют и на Западе

Пять лет после войны: как ВСУ освобождали захваченный Славянск и чем город живет сегодня

17 апреля, 07:00

ВСУ встречали с радостью, иллюзии о РФ разбились о реальность, а горожане мечтают о порядке

ТОП-кошельки страны: сколько заработали и приобрели Турчинов, Гройсман, Луценко и Смолий

17 апреля, 07:00

Мы изучили отчеты о доходах первых лиц за 2018 год

«Не бойтесь измены»

Стало известно, кто завладел арестованным имуществом Януковича

Стало известно, как персонал дворца называет Меган Маркл