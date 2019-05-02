На Донбассе боевики схлопотали "ответку" от ВСУ и понесли серьезные потери

Из-за вражеских обстрелов ранены двое украинских военнослужащих

Фото: Минобороны Украины

За минувшие сутки, 1 мая, пророссийские боевики 18 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применяя при этом запрещенное "Минском" вооружение. Ранены два украинских военнослужащих, сообщили в пресс-центре ООС.

"1 мая вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня, из них шесть раз – с применением запрещенных минскими соглашениями 120 и 82 мм минометов. Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг вел огонь из 120 и 82 мм минометов у Песков, а из 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи Новомихайловки, Красногоровки и Николаевки. Гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие были применены у Новотроицкого, Марьинки, Авдеевки, Павлополя, Невельского, Пищевика, Верхнеторецкого и Широкино. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевик и стреляли около Гранитного, Лебединского и Николаевки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники ударили из 82 мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе Южного, а из стрелкового оружия – у Станицы Луганской.

"Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 1 апреля пять оккупантов было уничтожено, еще двое – ранены", – рассказали в ООС.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия развертывает на Донбассе военное спецоборудование. Армия РФ перед принятием на вооружение испытывает новую технику на востоке Украины, с помощью которой хотят защититься от украинских беспилотников.

Также мы писали и о новых доказательствах присутствия войск РФ на Донбассе. Секретное оборудование, которое засекли на оккупированных территориях, Россия просто так не подарила бы боевикам.

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