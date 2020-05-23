На Донбассе боевики схлопотали "ответку" от ВСУ и понесли серьезные потери

Боевики стреляли из минометов, гранатометам, БПЛА, пулеметов и стрелкового оружия

На Донбассе, в зоне проведения операции Объединенных сил, за сутки оккупанты 12 раз обстреливали позиции украинских военных.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Украинские воины на все обстрелы давали жесткий ответ и подавляли вражеский огонь имеющимися средствами", – рассказали в штабе ООС.

В частности, по данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Богдановки враг трижды обстреливал позиции Объединенных сил, используя минометы 82-го калибра, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие, а также БПЛА для сброса выстрелов ВОГ-17.

Рядом с населенным пунктом Верхнеторецкое противник дважды вел огонь с применением 120 мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Старогнатовки российские оккупанты два раза нарушили режим прекращения огня – из гранатометов различных систем, стрелкового оружия, а также задействовали БПЛА для сброса выстрелов ВОГ-17.

Украинских защитников возле Чермалыка, Водяного и Песков враг обстрелял из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" по защитникам Новолуганского и Луганского вооруженные формирования РФ вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", – рассказали в ООС.

Отмечается, что в ответ на обстрелы украинские подразделения в целях обороны открывали огонь для прекращения агрессивных действий оккупантов. По данным разведки, 22 мая наши воины уничтожили двух российских оккупантов и еще одного ранили.

"С начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли. Потерь среди украинских защитников нет", – добавили в штабе.

Ранее сообщалось, что с начала суток 22 мая оккупанты десять раз обстреливали позиции украинских военных. Один украинский боец получил ранения.

А 21 мая на Донбассе боевики подбили грузовик ВСУ. Противник в очередной раз нарушил Минские договоренности и ударил из запрещенного вооружения.

В свою очередь ранее президент Владимир Зеленский проинспектировал военный госпиталь в зоне ООС. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Наступление на Донбассе

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