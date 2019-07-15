На Донбассе боевики схлопотали жесткую "ответку" от ВСУ: два оккупанта ранены

Потерь среди украинских военных за минувшие сутки нет

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За прошлые сутки, 14 июля, на Донбассе пророссийские боевики 19 раз обстреляли позиции ВСУ, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения. Потерь среди украинских военных нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"14 июля вооруженные формирования Российской Федерации 19 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 6 раз – с применением запрещенного минскими соглашениями оружия – минометов калибра 120 и 82 мм. Также противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 14 раз обстрелял позиции Объединенных сил. В частности, дважды боевики применили стрелковое оружие вблизи Широкино. Еще два обстрела из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были зафиксированы у Новотроицкого. Неподалеку Богдановки велся огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Окраину Красногоровки трижды обстреляли из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В районе Марьинка оккупант ударил из миномета калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Водяного боевики устроили три обстрела из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а у Лебединского применили ручной противотанковый гранатомет, крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие. Неподалеку Павлополья велся огонь из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 5 раз. Вблизи Крымского враг ударил из миномета калибра 82 мм, вооружение БМП, ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного гранатомета и стрелкового оружия, а у Зайцево стреляли из автоматического гранатомета и стрелкового оружия. Еще два обстрела из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов боевики устроили неподалеку Новолуганского. В районе Попасной велся огонь из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"В результате вражеских обстрелов потери с нашей стороны не зафиксировано. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям. По данным разведки, 14 июля двое оккупантов получили ранения", – рассказали в ООС.

Напомним, 13 июля боевики 15 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе, включая 4 раза из запрещенных "Минском" вооружений – артиллерийских орудий калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм.

А 12 июля боевики 24 раза нарушили режим прекращения огня, при этом 1 военнослужащий получил ранения и 1 – боевое травмирование.

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