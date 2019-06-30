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На Донбассе боевики схлопотали жесткую "ответку" от ВСУ и понесли потери

30 июня, 07:19

Из-за вражеских обстрелов один боец ВСУ ранен, еще один – получил боевую травму

Фото: AFP

За минувшие сутки, 29 июня, на Донбассе пророссийские боевики 31 раз обстреляли позиции ВСУ, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения. Один украинский военнослужащий получил ранения, еще один – боевую травму, сообщили в пресс-центре ООС.

"29 июня вооруженные формирования Российской Федерации 31 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 15 раз – с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг 18 раз обстрелял позиции Объединенных сил. В частности, вблизи Гранитного велся огонь из минометов калибра 120 мм, а у Опитного трижды ударили из минометов калибра 120 мм, противотанковых управляемых ракет, гранатометов различных систем. Неподалеку Песков боевики стреляли из гранатометов различных систем. Еще два обстрела из гранатометов различных систем и стрелкового оружия были зафиксированы в районе Водяного. Окраину Авдеевки обстреляли из станкового противотанкового гранатомета. Дважды из минометов калибра 82 мм боевики стреляли неподалеку Верхнеторецкого, а у Красногоровки два раза ударили из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Окраина Талаковки попала под огонь из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. В районе Новоселовки Второй боевики ударили из минометов калибра 120 и 82 мм. У Каменки стреляли из миномета калибра 120 мм. Неподалеку Павлополя зафиксирован обстрел из ручного противотанкового гранатомета, а на окраине Широкино – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. В район Лебединского боевики применили крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 13 раз. Возле Луганского дважды ударили из минометов калибра 120 мм, автоматических гранатометов и стрелкового оружия. Четыре обстрела из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были зафиксированы на окраине Майорска. Пять раз неподалеку Новолуганского оккупанты ударили из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. У Зайцево велся огонь из минометов калибра 82 мм, а район Железного попал под обстрелы из противотанкового ракетного комплекса.

"В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения, еще один боевую травму. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям. По данным разведки, 29 июня двух оккупантов уничтожено, и один ранен", – рассказали в ООС.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что, по данным штаба ООС, в течение 28 июня пророссийские боевики 32 раза обстреливали позиции Вооруженных сил Украины, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения. Потерь среди украинских военнослужащих не было. Днем ранее они нарушили режим прекращения огня 34 раза.


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Тег Донбасс, ВСУ, боевики, обстрелы, запрещенное оружие, ООС

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