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На Донбассе боевики схлопотали жесткую "ответку" от ВСУ и понесли потери

29 мая, 07:12

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Оккупанты снова ударили из запрещенного «Минском» оружия

За прошлые сутки, 28 мая, российские боевики устроили семь обстрелов на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" огонь велся:

  • вблизи Павлополя боевики применили станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы;
  • неподалеку Широкино боевики применили минометы калибра 82 мм;
  • у Старогнатовки ударили из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг ударил:

  • у Крымского боевики дважды применили минометы калибра 120 мм, выпустив в общей сложности 13 мин, и еще однажды вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • в окрестностях Богдановки оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было", – рассказали в ООС.

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По данным разведки, 28 мая наши воины ликвидировали одного и ранили четырех оккупантов. Также был уничтожен один миномет противника.

Напомним, недавно на Донбассе боевики подбили грузовик ВСУ. Противник в очередной раз нарушил Минские договоренности и ударил из запрещенного вооружения.

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Кроме того, ранее президент Владимир Зеленский проинспектировал военный госпиталь в зоне ООС. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ боевики обстрелы оккупанты запрещенное оружие ООС

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