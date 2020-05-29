На Донбассе боевики схлопотали жесткую "ответку" от ВСУ и понесли потери

Оккупанты снова ударили из запрещенного «Минском» оружия

За прошлые сутки, 28 мая, российские боевики устроили семь обстрелов на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" огонь велся:

вблизи Павлополя боевики применили станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы;

неподалеку Широкино боевики применили минометы калибра 82 мм;

у Старогнатовки ударили из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг ударил:

у Крымского боевики дважды применили минометы калибра 120 мм, выпустив в общей сложности 13 мин, и еще однажды вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

в окрестностях Богдановки оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было", – рассказали в ООС.

По данным разведки, 28 мая наши воины ликвидировали одного и ранили четырех оккупантов. Также был уничтожен один миномет противника.

Напомним, недавно на Донбассе боевики подбили грузовик ВСУ. Противник в очередной раз нарушил Минские договоренности и ударил из запрещенного вооружения.

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