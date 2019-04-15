На Донбассе боевики схлопотали жесткую "ответку" от ВСУ и понесли серьезные потери

Потерь среди украинских военнослужащих нет

Фото: AFP

За минувшие сутки, 14 апреля, на Донбассе пророссийские боевики 10 раз обстреляли позиции украинской армии, в том числе из запрещенного "Минском" вооружения. Потерь среди ВСУ нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"14 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, при этом один раз применили запрещенное минскими договоренностями вооружения. Враг обстреливал наших защитников из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В частности, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Водяного, а из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – вблизи Невельского. Автоматические станковые гранатометы были применены вблизи Широкино, а станковые противотанковые гранатометы – в окрестностях Авдеевки.

А в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики ударили из минометов калибра 82 мм вблизи Золотого-4, а из противотанковых ракетных комплексов – вблизи Крымского. Автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие были оккупанты применили в районе Новотошковского, а автоматические станковые гранатометы – в районе Новолуганского.

"Потерь среди личного состава Объединенных сил нет. Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, 14 апреля четырех оккупантов было уничтожено, трое – ранены", – рассказали в ООС.

Напомним,13 апреля пророссийские боевики на Донбассе 14 раз обстреляли позиции ВСУ из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, ранее военный эксперт назвал особенности вооруженных провокаций боевиков на Донбассе и рассказал, что у противника в ход пошли миномёты, зенитные установки и вооружение бронемашин.

Также было опубликовано видео, как украинские военные уничтожили БМП противника.





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