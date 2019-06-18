Сделать стартовой
26,42
29,76
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

На Донбассе боевики схлопотали жесткую "ответку" от ВСУ: три оккупанта ранены

18 июня, 07:20

Один украинский военнослужащий за минувшие сутки получил боевую травму

Фото: Сегодня

За минувшие сутки, 17 июня, на Донбассе пророссийские боевики 34 раза обстреляли позиции ВСУ, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения. Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

"17 июня вооруженные формирования Российской Федерации 34 раза нарушили режим прекращения огня. Из них девять раз – с применением запрещенного минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Противник также обстреливал наших защитников из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг дважды ударил по Широкино из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, еще два обстрела из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были зафиксированы на окраине Лебединского. Талаковка попали под огонь из автоматических гранатометов и стрелкового оружия, а Пищевики обстреляли их крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Водяного боевики трижды применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие, в Павлополь три раза обстреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Новоселовка Вторая попала под огонь из автоматических гранатометов. Пески российские наемники обстреляли из минометов калибра 120 и 82 мм, станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. Вблизи Авдеевки велся огонь из 120 мм минометов, автоматических гранатометов и стрелкового оружия, а по Марьинки – из минометов калибра 82 мм. Опытное накрыли огнем из крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты четыре раза обстреляли Южное из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а окраину Крымского – из миномета калибра 82 мм. По Попасной враг ударил из 82 мм миномета и станкового противотанкового гранатомета. Луганское попало под вражеские обстрелы семь раз: были применены миномет калибра 120 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. По Шумам ударили из стрелкового оружия, а вблизи Новотошковского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Окраине Новоалександровки попала под огонь из 120 мм миномета, вооружения БМП и станкового противотанкового гранатомета. Золотое-4 боевики обстреляли из миномета калибра 82 мм, ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

"За минувшие сутки один украинский защитник получил боевое травмирование. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям. По данным разведки, 17 июня три оккупанта получили ранения", – рассказали в ООС.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях боевики из артиллерии накрыли населенный пункт Марьинка в Донецкой области, в результате чего пострадали четверо гражданских, в том числе и 9-летняя девочка.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Донбасс, ВСУ, потери, обстрелы, запрещенное оружие, ООС

Вы сейчас просматриваете новость " На Донбассе боевики схлопотали жесткую "ответку" от ВСУ: три оккупанта ранены". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Обострение на Донбассе: оккупанты с начала суток устроили 13 обстрелов

Вчера, 20:31

В результате вражеского огня в рядах наших бойцов обошлось без потерь

Экс-глава ЦРУ на Донбассе: Печально видеть, что стало с этой частью Украины

Вчера, 10:42

Генерал США был поражен увиденным на фронте и заявил, что Украина заслуживает помощи Запада

В каких блиндажах бойцы ВСУ живут на передовой: появилось видео

Вчера, 08:51

Командующий ООС Сырский провел "экскурсию" по укреплениям украинских военных

На Донбассе продолжаются ожесточенные бои: потери понесли и боевики, и ВСУ

Вчера, 07:41

Особенно враг активничал на Донецком направлении, где более 20 раз бил по позициям украинской армии

Повышение пенсий в июле: стало известно, кто получит прибавку

9 признаков того, что у тебя передозировка кофеином

6 привычек, которые программируют на бедность

Желатин вместо мази: нетрадиционная помощь поврежденным суставам

В Киеве с помощью резины наказали "героя парковки"

ТОП-семь причин, по которым могут раскороновать «вора в законе»

Шевченко и сыновья: Как отдыхает украинская футбольная легенда

Ваша еда вам не подходит: 5 тревожных признаков

Эффектные жены украинских футболистов красуются в купальниках

Новое правописание украинского языка. ТОП-8 главных изменений

Раскрыта тайна молитвы «Отче наш»: сложно в это поверить

Вслед за Алибасовым: что произошло с Федосеевой-Шукшиной

Перерасчет пенсий: кому и сколько добавят 1 июля

Вчера, 07:25

За медали добавят копейки, а чернобыльцам — почти сотню

Газовая война: почему Россия "согласилась" на транзит газа через Украину и нужно ли это нам

16 июня, 07:51

Эксперты считают, что Украина вовремя не обезопасила себя, проведя реформы, чем загнала себя в патовую ситуацию

Цены в июне: почему такие дорогие огурцы и когда пора варить варенье из клубники

15 июня, 07:51

Майские дожди и аномально жаркая погода в июне внесли коррективы в объемы урожая и цены на продукты

Жара испытывает на прочность: прогноз погоды в Украине на неделю

15 июня, 07:37

В понедельник, 17 июня на западе страны льет и гремит, в остальных регионах сухо

Кефирно-гречневая диета: минус 5 кг за неделю

​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото

Датские ученые назвали основное условие рекордного долголетия
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь