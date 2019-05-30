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На Донбассе боевики схлопотали жесткую "ответку" от ВСУ: трое оккупантов уничтожены

30 мая, 07:37

Потерь среди украинских военнослужащих за минувшие сутки нет

Фото: Сегодня

За минувшие сутки, 29 мая, пророссийские боевики 19 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

"29 мая вооруженные формирования Российской Федерации 19 раз нарушили режим прекращения огня, из них пять раз – с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибров 152 и 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг вел огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм возле села Водяное, а вблизи Песков – из минометов калибра 82 мм и противотанковых ракетных комплексов. В районе Авдеевки были применены вооружение боевых машин пехоты, зенитные установки ЗУ-23-2, автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. У Чермалыка боевики ударили из вооружения боевых машин пехоты, у Марьинки – из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В районе Новотроицкого российские наемники ударили из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, у Новоселовки Второй – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а вблизи Гнутово велся огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Возле Талаковки открывался огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники ударили из артиллерийских систем калибра 152 мм вблизи населенного пункта Орехово. У Зоолотого-4 велся огонь из минометов калибра 120 мм. Вблизи Новолуганского боевики стреляли из автоматических станковых гранатометов. В районе участка разведения сил и средств вблизи Станицы Луганской велся огонь из стрелкового оружия.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 29 мая трех оккупантов было уничтожено, еще одного – ранено", – рассказали в ООС. 

Напомним, 28 мая оккупанты совершили 11 обстрелов, в том числе шесть раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 152 мм и минометов калибров 120 и 82 мм.


А сутками ранее было зафиксировано четыре обстрелапозиций украинских войск. В рядах наших бойцов обошлось без потерь.

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Тег Донбасс, ВСУ, боевики, обстрелы, запрещенное оружие, ООС

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