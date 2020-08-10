На Донбассе боевики снова нарушают перемирие: где стреляли

На Донбассе, несмотря на объявленное с 27 июля перемирие, не утихает вражеский огонь. За минувшие сутки, 9 августа, боевики устроили два обстрела. Об этом рассказали в пресс-центре ООС.

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В частности, провокации из стрелкового оружия зафиксировали у Новозвановки и Марьинки.

"Неприцельные выстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Подразделения Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и находились наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника", – сообщили в ООС.

Кроме того, вчера вблизи Трудового враг осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений. А на Приазовье заметили пролет БПЛА российского производства типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. Украинские военные обезвредили беспилотник боевиков.

"Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", – добавили в пресс-центре.

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Напомним, 8 августа противник семь раз открывал огонь на передовой.

Как сообщали новости "Сегодня", пока на передовой относительно спокойно, в тылу противник, похоже, активно готовится к боевым действиям.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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