На Донбассе боевики снова нарушили перемирие

Сегодня, 08:23

Боевики обстреливали позиции украинцев под Троицким

Фото: пресс-центр штаба АТО
Фото: пресс-центр штаба АТО

На протяжении минувших суток на Донбассе боевики обстреляли опорный пункт украинских военных на Луганском направлении.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"На Луганском направлении противник из крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП-1 вел огонь по нашим позициям в районе населенного пункта Троицкое. На Донецком направлении в течение суток сохранялась тишина", — говорится в сообщении.

В результате обстрела ни один украинский военнослужащий не пострадал.

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Напомним, перемирие было объявлено с 5 марта, однако после его установления боевики нарушили его в тот же день, а также регулярно и в последующие дни, за исключением редких моментом режима тишины. 

В свою очередь, глава наблюдателей ОБСЕ Александр Хуг заявлял, что после объявления о прекращении огня уровень насилия на линии столкновений снизился на 82%.

Как сообщала на днях разведка, Россия тайно готовит "казаков" у границ Украины. В Минобороны рассказали, зачем "казачьи" подразделения хотят отправить на территорию Украины.
Донбасс, боевики, обстрел
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