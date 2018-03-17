На Донбассе боевики снова нарушили перемирие

На протяжении минувших суток на Донбассе боевики обстреляли опорный пункт украинских военных на Луганском направлении.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"На Луганском направлении противник из крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП-1 вел огонь по нашим позициям в районе населенного пункта Троицкое. На Донецком направлении в течение суток сохранялась тишина", — говорится в сообщении.

В результате обстрела ни один украинский военнослужащий не пострадал.

Напомним, перемирие было объявлено с 5 марта, однако после его установления боевики нарушили его в тот же день, а также регулярно и в последующие дни, за исключением редких моментом режима тишины.

В свою очередь, глава наблюдателей ОБСЕ Александр Хуг заявлял, что после объявления о прекращении огня уровень насилия на линии столкновений снизился на 82%.

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