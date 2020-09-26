На Донбассе боевики снова нарушили перемирие

Оккупанты из гранатомета обстреляли позиции ВСУ в Луганской области

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе оккупанты снова нарушили режим перемирия и обстреляли позиции украинских военных из гранатомета.

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Об этом сообщили на официальном сайте Министерства обороны.

"По состоянию на 12:00 текущих суток, противник один раз нарушил режим прекращения огня. На Луганском направлении, в утреннее время суток, в районе населенного пункта Новолуганское противник произвел два выстрела из автоматического станкового гранатомета", - говорится в сообщении.

К счастью, в рядах украинских военных обошлось без боевых потерь, наши бойцы ответного огня не открывали.

"Подразделения, привлеченные к проведению операции, продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", – добавили в Минобороны.

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Напомним, накануне в Минобороны сообщили, что за июль и август на премии украинским военнослужащим, которые участвуют в боевых действиях на Донбассе, было выделено 250 млн гривен.

Также, как мы уже сообщали, 24 сентября скончался раненный боец 503-го отдельного батальона морской пехоты Константин Оверко. Он был ранен вражеским снайпером 20 июня, то есть до подписания соглашения о перемирии, и почти три месяца сражался за жизнь.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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