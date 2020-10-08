На Донбассе боевики снова нарушили перемирие

Украинские воины на провокацию не отвечали

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 7 октября, они один раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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Так, возле населенного пункта Водяное противник открывал огонь из стрелкового оружия. На огневую провокацию противника украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли.

Боевых потерь в рядах ВСУ не было, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Также известно, что с начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Украинские защитники продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению", – говорится в сообщении.

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Ранее мы сообщали, что на Донбассе оккупанты применили стрелковое оружие и гранатомет.

Также напомним, на Донбассе подорвались двое украинских военных. Пострадавших оперативно доставили в лечебное учреждение.

Также украинские военные зафиксировали, каким образом противник дистанционно устанавливает мины:

Видео: facebook.com/24th.brigade

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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