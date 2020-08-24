На Донбассе боевики снова нарушили перемирие: где стреляли

Потерь в рядах ВСУ за минувшие сутки нет

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают открывать огонь. За минувшие сутки, 23 августа, они устроили два обстрела. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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"Украинские военнослужащие задокументировали три враждебные нарушения договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы", – говорится в сообщении.

Итак, вблизи Авдеевки оккупанты ударили из стрелкового оружия и подствольного гранатомета. У Зайцевого несколько раз велся огонь из стрелкового оружия. В штабе отметили, что в обоих случаях выстрелы были провокационными и не несли угрозы жизни нашим воинам.

Кроме того, боевики оборудовали позиции в сторону наших подразделений неподалеку Марьинки, по направлению временно оккупированного населенного пункта Александровка.

"Наши военнослужащие в районах выполнения задач соблюдают режим прекращения огня и находятся наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника", – добавили в ООС.

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях в СНБО рассказали, что с начала перемирия, уже почти месяц, на фронте продолжается режим прекращения огня. Недавно президент Владимир Зеленский лично осмотрел позиции ВСУ. Глава государства отметил, что до сих пор ни одного убитого или раненого бойца благодаря перемирию. Но стоит отметить, что враг еще ни дня не соблюдал режим "тишины" и регулярно провоцирует ВСУ единичными выстрелами. Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак объяснил такую ситуацию с перемирием..

Смотрите также видео, как боевики нарушают перемирие на Донбассе, обустраивая свои позиции:

Видео: Facebook/Александр Махов

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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