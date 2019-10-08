На Донбассе боевики снова обстреляли позиции украинских военных

В течение текущих суток, 8 октября, оккупанты четыре раза нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-центра штаба ООС.
"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов разных систем и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил обстрел возле Водяного из направления Ужовки – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
Сообщается также, что потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.
Напомним, за прошлые сутки, 7 октября, на Донбассе пророссийские боевики 27 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих. Потерь за минувшие сутки нет
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