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На Донбассе боевики снова обстреляли позиции украинских военных

8 октября, 21:18

Потерь в результате вражеских обстрелов с украинской стороны не было

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

В течение текущих суток, 8 октября, оккупанты четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центра штаба ООС.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов разных систем и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил обстрел возле Водяного из направления Ужовки – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 3 обстрела: возле Луганского из направления Лозового – из ручного противотанкового гранатомета; недалеко от Светлодарска из направления Лозового – из гранатометов разных систем; возле Травневого из направления Доломитного – из миномета калибра 82 мм.

Сообщается также, что потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.

Напомним, за прошлые сутки, 7 октября, на Донбассе пророссийские боевики 27 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих. Потерь за минувшие сутки нет

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Донбасс ВСУ боевики обстрелы минские договоренности режим тишины ООС

Источник: Сегодня

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