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На Донбассе боевики снова палят по ВСУ. Где вчера стреляли

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
24 августа, 07:24
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Российские наемники убили нашего бойца, военные ВСУ открывали ответный огонь
В результате обстрелов ВСУ понесли потери. Коллаж "Сегодня"
В результате обстрелов ВСУ понесли потери. Коллаж "Сегодня"

На Донбассе за прошлые сутки, 23 августа, боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня. Один украинский военнослужащий погиб.

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Об этом сообщили в Минобороны.

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Боевики палили по позициям ВСУ из минометов 120-го калибра, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи каких населенных пунктов заметили нарушения:

  • Водяное – обстрелы;
  • Марьинка – обстрелы;
  • Широкино – с помощью квадрокоптера заминировали территорию;
  • В Луганской области заметили беспилотник боевиков.
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В результате вражеского обстрела один военный получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью. На обстрелы российских наемников наши защитники открывали ответный огонь.

С начала этих суток, 24 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Война на Донбассе

  • Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.
  • В связи с тем, что Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, война выглядит как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
  • Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.

Напомним, ранее в результате вражеского огня военный ВСУ скончался. Погибший – 26-летний солдат Артем Мазур из Кировоградской области. У него остались жена и мать. Известно, что Артем женился три месяца назад.

Кроме того, на Донбассе заметили колонну военной техники.

Отметим, операцию ВСУ теперь изучают в военных вузах. Бой за Марьинку в июне 2015 года считается одним из самых удачных за весь период войны на Донбассе:

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