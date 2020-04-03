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На Донбассе боевики снова ударили из запрещенного оружия: где было "жарко"

3 апреля, 07:09

Тина Наринецкая

Оккупанты устроили 11 обстрелов

За прошлые сутки, 2 апреля, боевики 11 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Трое военнослужащих получили ранения, сообщили в пресс-центре ООС.

"За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации осуществили 11 обстрелов позиций Объединенных сил, шесть из которых – с применением запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм. Для огневых провокаций против украинских защитников на Донбассе враг также активно использовал гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", – говорится в сообщении.

Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

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  • вблизи Авдеевки враг трижды стрелял из минометов калибров 120 мм и 82 мм с общим расходом 24 мины, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Огонь открывали по направлению оккупированных населенных пунктов Спартак, Каштановый и Минеральное.
  • по защитникам Павлополя боевики выпустили шесть минометных мин калибра 120 мм.
  • три раза у Песков оккупанты применили минометы калибра 82 мм, ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
  • вблизи Широкино враг выпустил два десятка мин калибра 82 мм
  • один раз из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики открывали огонь у Богдановки и дважды – вблизи Старогнатовки.

"За прошедшие сутки потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было", – рассказали в ООС.

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На Донбассе боевики снова ударили из запрещенного оружия: где было "жарко"

Напомним, 1 апреля оккупанты 15 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе – трое военнослужащих получили ранения.

Также сообщалось, что за прошлый месяц потери боевиков составили: погибшие – 51, ранены и травмированы – 113.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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