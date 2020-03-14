Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,86
29,05

На Донбассе боевики снова вели огонь из тяжелых вооружений

14 марта, 19:57

Руслан Ровик

Позиции ВСУ обстреливали из тяжелых минометов, гранатометов и пулеметов

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток 14 марта шесть раз нарушили режим прекращения огня, в том числе из тяжелых вооружений.

Как сообщили в штабе ООС, после вражеских обстрелов в рядах Вооруженных сил Украины обошлось без потерь.

Противник вел огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов, и другого оружия.

Так, в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано три обстрела:

- в районе Березового из гранатометов различных систем;

Реклама

- возле Старогнатовки из миномета калибра 82 мм;

- около Павлополя из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Еще три обстрела произошло в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

В тренде
На Донбассе не утихает вражеский огонь: ВСУ понесли потери

- возле Новолуганского из миномета калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- под Шумами из 120-мм минометов, 24 мины из минометов калибра 82 мм, а также из крупнокалиберных пулеметов;

- в районе Гладосово из миномета калибра 120 мм.

Как сообщали новости "Сегодня", 13 марта на Донбассе не утихали бои и ВСУ понесли новые потери. Противник тоже применял минометы.

Также стало известно, что боевики из гранатомета обстреляли участок разведения на Донбассе. Под вражеским ударом оказался участок разведения сил №3 Богдановка-Петровское.

Смотрите в сюжете, как 10 марта на Донбассе в районе Песков произошел тяжелый бой с погибшими и раненными у ВСУ:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Донбасс ВСУ обстрелы минометы ООС

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Тяжелый бой в Песках: ВСУ жестко отомстили боевикам за обстрел грузовика
Тяжелый бой в Песках: ВСУ жестко отомстили боевикам за обстрел грузовикаДонбасс
Причастные к катастрофе MH17 участвовали в аннексии Крыма
Причастные к катастрофе MH17 участвовали в аннексии КрымаРоссия
Путин лично разрешил сбить
Путин лично разрешил сбить "Боинг" над Донбассом – адвокатДонбасс
Бандит и боевик
Бандит и боевик "Оплота": стало известно, кого спецназ задержал в БорисполеПроисшествия
Россия готовится забрать часть Донбасса: Климкин указал на опасный момент
Россия готовится забрать часть Донбасса: Климкин указал на опасный моментУкраина
"Морпехи ДНР" устроили пьяные разборки под Мариуполем: трое убитых, пятеро раненыхДонбасс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...