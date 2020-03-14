На Донбассе боевики снова вели огонь из тяжелых вооружений

Позиции ВСУ обстреливали из тяжелых минометов, гранатометов и пулеметов

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток 14 марта шесть раз нарушили режим прекращения огня, в том числе из тяжелых вооружений.

Как сообщили в штабе ООС, после вражеских обстрелов в рядах Вооруженных сил Украины обошлось без потерь.

Противник вел огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов, и другого оружия.

Так, в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано три обстрела:

- в районе Березового из гранатометов различных систем;

Реклама

- возле Старогнатовки из миномета калибра 82 мм;

- около Павлополя из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Еще три обстрела произошло в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

В тренде На Донбассе не утихает вражеский огонь: ВСУ понесли потери

- возле Новолуганского из миномета калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- под Шумами из 120-мм минометов, 24 мины из минометов калибра 82 мм, а также из крупнокалиберных пулеметов;

- в районе Гладосово из миномета калибра 120 мм.

Как сообщали новости "Сегодня", 13 марта на Донбассе не утихали бои и ВСУ понесли новые потери. Противник тоже применял минометы.

Также стало известно, что боевики из гранатомета обстреляли участок разведения на Донбассе. Под вражеским ударом оказался участок разведения сил №3 Богдановка-Петровское.

Смотрите в сюжете, как 10 марта на Донбассе в районе Песков произошел тяжелый бой с погибшими и раненными у ВСУ:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама