На Донбассе боевики сожгли свой штаб, чтобы скрыть от россиян нарушения

В подразделениях «армии Л/ДНР» выросло количество потерь и нецелевого использования военного имущества, и тут нагрянула проверка из РФ

Фото: Сегодня

На Донбассе боевики сожгли свой штаб, чтобы скрыть от россиян нарушения //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/2ea/0a0/5c52ea0a0f807.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/2ea/0a0/5c52ea0a0f807.jpg 2019-01-31T14:30:00+02:00 Донбасс В подразделениях «армии Л/ДНР» выросло количество потерь и нецелевого использования военного имущества, и тут нагрянула проверка из РФ

На оккупированные территории Донецкой и Луганской областей прибыли военные комиссии из России для проверки учета оружия, боеприпасов и другого имущества у боевиков, но неожиданно столкнулись с трудностями. Об этом сообщает главное управление разведки Минобороны Украины.

Отмечается, что в соединениях и частях "1 и 2 АК ВС РФ" выросло количество потерь и нецелевого использования военного имущества, в т.ч. оружия и боеприпасов. Комиссиями штаба 8-й армии Южного военного округа ВС РФ в подразделениях российских оккупационных войск проводится интенсивная проверка учета и наличия оружия, боеприпасов, запасов вещевой и продовольственной служб. Кроме того, осуществляется контроль выполнения требований по обязательному отстрелу определенного количества боекомплектов, в т.ч. артиллерийскими и танковыми подразделениями.

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Однако командиры некоторых частей в попытке избежать ответственности за нарушения пошли на радикальные меры.

"30 января в одной из частей российских оккупационных войск накануне прибытия комиссии были сожжены помещение штаба части, в результате чего сгорели все учетные документы по всем службам, в т.ч. ракетно-артиллерийскому вооружению, финансовой, продовольственной, вещевой (отчетности) и личные дела военнослужащих этой части", – сообщили в разведке.

Ранее мы уже писали, как военные РФ на Донбассе скрывают свои преступления. Российские командиры получили еще больше власти в ОРДЛО и решили прикрыть преступников из своих подразделений.

А тем временем оккупантов не перестают преследовать беды. Недавно на Донбассе люди застрелили российского военного за то, что тот открыл беспорядочную стрельбу по местным жителям. Из-за таких происшествий в ОРДЛО прибыла комиссия из РФ по военно-политической работе.

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