На Донбассе боевики сожгли свой штаб, чтобы скрыть от россиян нарушения
В подразделениях «армии Л/ДНР» выросло количество потерь и нецелевого использования военного имущества, и тут нагрянула проверка из РФ
На оккупированные территории Донецкой и Луганской областей прибыли военные комиссии из России для проверки учета оружия, боеприпасов и другого имущества у боевиков, но неожиданно столкнулись с трудностями. Об этом сообщает главное управление разведки Минобороны Украины.
Отмечается, что в соединениях и частях "1 и 2 АК ВС РФ" выросло количество потерь и нецелевого использования военного имущества, в т.ч. оружия и боеприпасов. Комиссиями штаба 8-й армии Южного военного округа ВС РФ в подразделениях российских оккупационных войск проводится интенсивная проверка учета и наличия оружия, боеприпасов, запасов вещевой и продовольственной служб. Кроме того, осуществляется контроль выполнения требований по обязательному отстрелу определенного количества боекомплектов, в т.ч. артиллерийскими и танковыми подразделениями.
Однако командиры некоторых частей в попытке избежать ответственности за нарушения пошли на радикальные меры.
"30 января в одной из частей российских оккупационных войск накануне прибытия комиссии были сожжены помещение штаба части, в результате чего сгорели все учетные документы по всем службам, в т.ч. ракетно-артиллерийскому вооружению, финансовой, продовольственной, вещевой (отчетности) и личные дела военнослужащих этой части", – сообщили в разведке.
Ранее мы уже писали, как военные РФ на Донбассе скрывают свои преступления. Российские командиры получили еще больше власти в ОРДЛО и решили прикрыть преступников из своих подразделений.
А тем временем оккупантов не перестают преследовать беды. Недавно на Донбассе люди застрелили российского военного за то, что тот открыл беспорядочную стрельбу по местным жителям. Из-за таких происшествий в ОРДЛО прибыла комиссия из РФ по военно-политической работе.
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