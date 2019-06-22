На Донбассе боевики стреляли из запрещенного вооружения: ранен боец ВСУ

Боевики применяли запрещенного Минскими соглашениями оружие

Фото: Минобороны Украины.

На Донбассе в течение минувших суток, 21 июня, оккупанты 25 раз нарушили режим прекращения огня. Из них семь раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

"Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг 16 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

вблизи Опытного – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

трижды Авдеевку – из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

четыре раза Водяное – их 120 и 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

три раза Широкино – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

Новотроицкое – с станковой противотанкового гранатомета;

населенный пункт Пески – станковый противотанковый гранатомет;

Новомихайловка – гранатометы различных систем;

Новоселовка Вторая - из крупнокалиберных пулеметов;

окраины Красногоровка – минометы калибра 120 мм;

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции военных были обстреляны девять раз:

район населенного пункта Луганское - из 120 и 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

два раза Новолуганское – гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;

дважды Южное - из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

Екатериновка – с автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

Зайцево – из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

два раза населенный пункт Новогродское – 82 мм минометы, автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие.

За минувшие сутки один украинский военнослужащий получил боевое травмирование.

"На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям. По данным разведки, 21 июня четыре оккупанта были ранены", – уточняется в сводке.

С начала текущих суток враг три раза обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты совершили три обстрелы позиций украинских защитников. В частности, обстрелы велись близ Водяного, окраины Старогнатовки и Широкино.

Напомним, за предыдущие сутки, 20 июня, оккупанты 18 раз обстреливали позиции украинских военных, в том числе пять раз – с применением запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм.

Кроме того, стало известно о том, что боевики на Донбассе усиливают передовые позиции дополнительными огневыми средствами и укрепляются.

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