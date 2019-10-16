На Донбассе боевики стреляли из запрещенных "Минском" минометов

В течение суток в результате обстрелов потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано

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Незаконные вооруженные формирования 14 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, военнослужащие ВСУ не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82-мм, а также из зенитной установки, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 10 обстрелов позиций Объединенных сил: вблизи населенных пунктов Лебединское, Водяное, Авдеевка, Пески, Новомихайловка.

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Также в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили 4 обстрела по нашим позициям: близи населенных пунктов Золотое, Зайцево, Луганское, Новозвановка.

"В течение суток в результате обстрелов потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", – отметили в ООС.

Как сообщали новости "Сегодня", 15 октября на Донбассе пророссийские боевики 26 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Отмечается также активность вражеских снайперов. В результате боевых действий два бойца ВСУ погибли, еще пятеро – ранены.

Также стало известно о гибели военнослужащей Ярославы Никоненко из 101-й отдельной бригады охраны Генштаба ВСУ, у которой ранее на Донбассе погиб отец.

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