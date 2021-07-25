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На Донбассе боевики стреляли по позициям ВСУ. Какая сейчас ситуация

25 июля 2021 8:54

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Боевых потерь за прошедшие сутки в результате вражеского огня среди украинских защитников нет

Украинские военные на Донбассе

Украинские военные на Донбассе / Фото: Минобороны Украины

За прошедшие сутки, 24 июля, боевики девять раз нарушили режим прекращения огня. Боевых потерь среди украинских военных нет.

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Об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.

Враг открывал огонь из минометов 82-го калибра возле Авдеевки, а из минометов 120-го калибра – вблизи Водяного.
Неподалеку Южного и Широкино российские наемники обстреливали украинские позиции со станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Возле населенных пунктов Новоалександровка и Золотое-4 враг применял противотанковые ракетные комплексы.

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Также противотанковые гранатометы были применены в направлении Новотошковского и Нью-Йорка, а неподалеку Новозвановки российские наемники открывали огонь из вооружения БМП-1.

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Напомним, ранее боевики ударили по мирным жителям украинского Нью-Йорка в Донецкой области. Этот удар мог закончиться катастрофой – в поселке хранится большое количество химикатов.

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