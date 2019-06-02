На Донбассе боевики стреляют из запрещенного оружия: ранен военный
По данным разведки, 1 июня двое оккупантов были уничтожены, еще двое – ранены
В субботу, 1 июня, вооруженные формирования пророссийских боевиков 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, из них два раза – с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Все случаи нарушений режима тишины были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Здесь обстрел позиций произошел:
- дважды вблизи населенного пункта Новоселовка Вторая - из артиллерийских систем калибра 122 мм и вооружения БМП;
- возле населенного пункта Пески – из минометов калибра 82 мм;
- четыре раза вблизи села Павлополь – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- трижды в районе населенных пунктов Красногоровка, Водяное и Пищевик - их станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- дважды вблизи Авдеевки – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- дважды возле Верхнеторецкого – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- вблизи населенного пункта Опытное - из стрелкового оружия.
"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, 1 июня двое оккупантов были уничтожены, еще двое – ранены", - говорится в сообщении.
С начала текущих суток было зафиксировано два обстрела позиций ОС. Так, вооруженные формирования пророссийских боевиков из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстреляли украинских защитников близ населенного пункта Гнутово. Также из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были обстреляны позиции военных близ Новгородского.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противника наши подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются", – уточнили в штабе.
Напомним, в конце мая пророссийские боевики 19 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.
А 28 мая оккупанты совершили 11 обстрелов, в том числе шесть раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 152 мм и минометов калибров 120 и 82 мм.
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