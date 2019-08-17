Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,32
28,23

На Донбассе боевики трижды нарушили режим прекращения огня

Сегодня, 21:36

Боевики обстреливали позиции наших бойцов из автоматического гранатомета и стрелкового оружия

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

На Донбассе с начала субботы боевики трижды нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие при этом не пострадали, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники три раза нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции наших подразделений из автоматического гранатомета и стрелкового оружия… За минувшие сутки потерь с нашей стороны в результате вражеских обстрелов не было", – сообщается в субботу в вечерней сводке пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики трижды обстреляли позиции Объединенных сил неподалеку Павлополя по направлению Украинского – из автоматического гранатомета, вблизи Водяного по направлению Ужовки – из стрелкового оружия, рядом с Лебединским по направлению Саханки – из стрелкового оружия.

Реклама

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстрелов противника не зафиксировано.

В тренде
Русский самолет-шпион над США и прощание с all inclusive : главные события недели
Фото: Depositphotos

Также сообщается, что за минувшие сутки, 16 августа, незаконные вооруженные формирования двенадцать раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Факты огня зафиксировано вблизи населенных пунктов Лебединское, Водяное, Марьинка, Новолуганское, Зайцево, Крымское", – добавили в штабе.

Напомним, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе ночью 15 августа погиб боец 74-го отдельного разведывательного батальона – житель Днепра Алексей Попко.

Сутками ранее, 14 августа, оккупанты 13 раз нарушили режим прекращения огня, используя дважды запрещенное Минскими соглашениями оружие – минометы калибра 120 мм и 82 мм. В результате обстрелов погиб один военнослужащий.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Донбасс ВСУ обстрел перемирие прекращение огня ООС

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

У Зеленского сейчас благоприятный момент для освобождения Донбасса – Пономарев
У Зеленского сейчас благоприятный момент для освобождения Донбасса – ПономаревПолитика
Никакого снайпера не было: появились подробности гибели бойца ВСУ
Никакого снайпера не было: появились подробности гибели бойца ВСУДонбасс
Похолодание и дожди: синоптики рассказали, где в Украине ухудшится погода
Похолодание и дожди: синоптики рассказали, где в Украине ухудшится погодаУкраина
На Донбассе действуют наемники из РФ с особыми заданиями: в разведке сообщили детали
На Донбассе действуют наемники из РФ с особыми заданиями: в разведке сообщили деталиДонбасс
Оккупанты на Донбассе утопили танк: погибли четыре боевика
Оккупанты на Донбассе утопили танк: погибли четыре боевикаУкраина
В Кремле назвали условие встречи
В Кремле назвали условие встречи "Нормандской четверки"Политика

Новости партнеров

Loading...