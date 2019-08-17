На Донбассе боевики трижды нарушили режим прекращения огня

Боевики обстреливали позиции наших бойцов из автоматического гранатомета и стрелкового оружия

Фото: facebook.com/pressjfo.news

На Донбассе с начала субботы боевики трижды нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие при этом не пострадали, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники три раза нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции наших подразделений из автоматического гранатомета и стрелкового оружия… За минувшие сутки потерь с нашей стороны в результате вражеских обстрелов не было", – сообщается в субботу в вечерней сводке пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики трижды обстреляли позиции Объединенных сил неподалеку Павлополя по направлению Украинского – из автоматического гранатомета, вблизи Водяного по направлению Ужовки – из стрелкового оружия, рядом с Лебединским по направлению Саханки – из стрелкового оружия.

Реклама

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстрелов противника не зафиксировано.

Также сообщается, что за минувшие сутки, 16 августа, незаконные вооруженные формирования двенадцать раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Факты огня зафиксировано вблизи населенных пунктов Лебединское, Водяное, Марьинка, Новолуганское, Зайцево, Крымское", – добавили в штабе.

Напомним, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе ночью 15 августа погиб боец 74-го отдельного разведывательного батальона – житель Днепра Алексей Попко.

Сутками ранее, 14 августа, оккупанты 13 раз нарушили режим прекращения огня, используя дважды запрещенное Минскими соглашениями оружие – минометы калибра 120 мм и 82 мм. В результате обстрелов погиб один военнослужащий.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама