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На Донбассе боевики убили мирного жителя Марьинки

18 декабря, 15:46

В штабе Объединенных сил назвали действия оккупантов аморальными

/ Фото: AFP

Противник не прекращает огонь на Донбассе, и в результате очередного обстрела боевиками подконтрольной украинским военным Марьинки погиб мирный житель. Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

"Сегодня, около 12:00, в городе Марьинка в результате огня вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия, был ранен гражданский житель", – говорится в сообщении.

Военные отмечают, что военнослужащими ООС была оперативно организована эвакуация раненного мирного жителя из-под плотного вражеского огня в секторе обстрела. Однако мужчина не пережил транспортировку и скончался по дороге в больницу.

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"Эта гибель мирного жителя в Марьинке очередной раз доказывает, какими беспринципными и аморальными являются действия российских оккупационных войск в отношении гражданского населения Донбасса", – подчеркнули в ООС.

Как сообщали новости "Сегодня", 17 декабря боевики семь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Противник обстреливал наши подразделения из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также зафиксировано активность вражеских снайперов. Не обошлось без потерь у ВСУ.

В то же время в Министерстве иностранных дел на днях называли количество жертв войны на Донбассе. Начиная с 2014 года погибли 14 тысяч человек вследствие российской агрессии.

Напомним, недавно на Донбассе заживо сгорела легендарная "баба Маша", которая успела похоронить и мужа, и сына. Смотрите об этом подробней в сюжете:

Все подробности в спецтеме Обострение на Донбассе

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Донбасс жертвы боевики марьинка мирный житель

Источник: Сегодня

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