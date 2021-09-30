Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Лига чемпионов ⚡ Газовый скандал с Венгрией 🚫 Скандальный закон про олигархов 👑 Фото участниц Мисс Украина-2021
СЕГОДНЯ Новости в регионах Новости Донбасса

На Донбассе боевики ударили из гранатометов. Где шли бои

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
30 сентября, 07:30
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Боевики продолжают провоцировать украинских военных
На Донбассе не утихают обстрелы. Фото: коллаж "Сегодня"
На Донбассе не утихают обстрелы. Фото: коллаж "Сегодня"

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 29 сентября, они семь раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы.

Об этом сообщили в пресс-службе штаба ООС.

Где стреляли

  • В районе Золотого-4 противник вел прицельный огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.
  • Вблизи населенного пункта Пески российские наемники обстреляли наши позиции, применив ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
  • Вблизи Шумов враг совершил прицельный обстрел из ручных противотанковых гранатометов.
  • В направлении Лебединского оккупанты четыре раза вели плотный огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Реклама

В ответ на обстрелы врага украинские военнослужащие открывали огонь и заставили противника прекратить огневую активность.

Потерь среди наших воинов нет.

С начала текущих суток, 30 сентября, случаев нарушения прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Реклама

Читайте также:

"Потери могут увеличиться в 5 раз" – что назревает на Донбассе после разрешения на ответный огонь

Война на Донбассе

  • Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.
  • В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
  • Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.

Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, пока нет прогресса на Донбассе, давление на Россию должно сохраняться.

Реклама

Также напомним, военные на Донбассе рассказали, как работают снайперы.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Рекомендации

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама
Самое популярное за 24 часа
Тесты
Больше тестов
Спортивный таблоид
Больше историй
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция
Дневник независимости 🇺🇦
Опрос
Короновирус за неделю

41 197

заболело за неделю в Украине

+6%

Вакцинация
По состоянию на 29 сентября 2021 г.
Люди, которые получили минимум одну дозу
5 617 457
Люди, которые прошли полную вакцинацию
7 000 533
Всего введенных доз 12 617 990
Детальнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо Сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,86
29,60
26,86
17,76
30,98
30,79
29,29
18,09
33,09
30,29
27,29
17,75
33,99
31,17
29,59
18,47
33,99
31,17
29,59
17,73
33,99
31,17
29,59
18,48
34,97
31,17
32,97
18,48
-
30,68
28,17
17,56
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.58

Евро (€)

30.98

Российский рубль (₽)

0.37

Комаровский в теме
Есть ли польза в зеленке?
Спроси у доктора

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Что подарить учителю
5 топовых и в то же время бюджетных идей
Интересует
SHOW MUST GO ON

Неделя моды в Париже

27 сентября - 5 октября

Мисс Украина

21 октября

Gotham Awards-2021

29 ноября
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Дэниел Крейг на премьере бондианы в Лондоне
Холостячки для Илона Маска
TOП- 5 украинских невест
Тина Кароль, 36 лет
Тина Кароль, 36 лет
Злата Огневич, 35 лет
Злата Огневич, 35 лет
Леся Никитюк, 33 года
Леся Никитюк, 33 года
Анна Ризатдинова, 28 лет
Анна Ризатдинова, 28 лет
Дарья Белодед, 20 лет
Дарья Белодед, 20 лет
1/2
Опрос
Осень в большом городе
Главные кинопремьеры октября
Билет в кино
Благоприятные и опасные дни в октябре
Лунный календарь
Как Луна влияет на нашу жизнь
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять