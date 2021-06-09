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На Донбассе боевики ударили из гранатометов и получили "ответку"

9 июня 2021 8:24

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Несмотря на обстрелы боевиков, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 8 июня, они шесть раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

  • Вблизи Новгородского противник дважды обстреливал позиции украинских защитников со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
  • В районе поселка Новотошковское российские оккупанты осуществляли обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
  • Неподалеку Авдеевки враг дважды осуществлял обстрел наших позиций с ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
  • Вблизи Светлодарска противник открывал огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
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С начала текущих суток, 9 июня, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, в районе поселка Новотошковское российские оккупанты обстреляли наши позиции из стрелкового оружия.

На обстрелы противника наши военнослужащие открывали огонь.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

Боевых потерь среди бойцов ВСУ нет, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

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Напомним, на Донбассе боевики убили двух бойцов ВСУ.

Отметим, операцию ВСУ теперь изучают в военных вузах. Бой за Марьинку в июне 2015 года считается одним из самых удачных за весь период войны на Донбассе:

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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