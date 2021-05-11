Українська
$ 27,76
33,49
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

На Донбассе боевики ударили из минометов: где стреляли

11 мая, 07:33

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Хоть и обстрелы в зоне ООС не прекращаются, но, к счастью, погибших среди бойцов ВСУ нет

Фото: REUTERS/Serhiy Takhmazov

Фото: REUTERS/Serhiy Takhmazov

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 10 мая, они семь раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Реклама

Так, вблизи Троицкого враг открывал огонь из минометов 120-го калибра, а у поселка Опытное – из минометов калибра 82 мм.

Вблизи Старогнатовки противник дважды совершил обстрел из стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

А в пригороде населенных пунктов Авдеевка, Пивденное и Водяное российские оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

В тренде
На Донбассе боевики убили двух бойцов ВСУ: какая ситуация там сейчас
Реклама

С начала текущих суток, 11 мая, обстрелов нет.

Боевых потерь среди бойцов ВСУ нет, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Напомним, на Донбассе боевики убили двух бойцов ВСУ.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Ямы подпортили праздник. Оккупанты в Луганске провели военный парад на убитых дорогах (фото)
Ямы подпортили праздник. Оккупанты в Луганске провели военный парад на убитых дорогах (фото)Донбасс
Сталин, российские флаги и
Сталин, российские флаги и "путлерюгенд": как в оккупированных Крыму и Донецке отмечают 8 мая (фото)Украина
На границе с Россией обнаружили сумки с парашютами (фото)
На границе с Россией обнаружили сумки с парашютами (фото)Донбасс
Притула показал уничтожение на Донбассе боевика с
Притула показал уничтожение на Донбассе боевика с "голой ср*кой" (видео)Донбасс
На Пасху оккупанты атаковали ВСУ
На Пасху оккупанты атаковали ВСУДонбасс
Встреча Зеленского с Байденом и вывод войск с Донбасса – эксклюзивное интервью с экс-послом США в Украине
Встреча Зеленского с Байденом и вывод войск с Донбасса – эксклюзивное интервью с экс-послом США в УкраинеУкраина

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять