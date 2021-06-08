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На Донбассе боевики ударили из гранатометов. Какая ситуация в районе ООС

8 июня, 07:41

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Количество обстрелов в зоне ООС за сутки сократилось, к счастью, погибших среди бойцов ВСУ нет

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 7 июня, они дважды нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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Так, вблизи населенного пункта Лебединское боевики обстреливали наши позиции со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

А неподалеку Луганского оккупанты вели огонь из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых, автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

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С начала текущих суток, 8 июня, зафиксировано два обстрела. Так, вблизи населенного пункта Новгородское противник дважды обстрелял позиции наших войск из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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Боевых потерь среди бойцов ВСУ нет, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Напомним, что на Донбассе украинский военный подорвался на взрывчатке. Его госпитализировали.

Отметим, операцию ВСУ теперь изучают в военных вузах. Бой за Марьинку в июне 2015 года считается одним из самых удачных за весь период войны в Донбассе:

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Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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