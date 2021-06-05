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На Донбассе боевики ударили из минометов. Какая там ситуация

5 июня, 07:43

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Количество обстрелов в зоне ООС за сутки сократилось, к счастью, погибших среди бойцов ВСУ нет

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 4 июня, они дважды нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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Так, вблизи населенных пунктов Пески и Новгородское враг открывал огонь из минометов 82-го калибра.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

С начала текущих суток, 5 июня, обстрелов не зафиксировано.

Боевых потерь среди бойцов ВСУ нет, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

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Ранее мы сообщали, что оккупанты обложили минами Майорское. Противник забросил запрещенные мины на подконтрольную Украине территорию с помощью гранатомета.

Также напомним, Евросоюз в ОБСЕ прямо назвал Россию стороной конфликта на Донбассе.

Отметим, операцию ВСУ теперь изучают в военных вузах. Бой за Марьинку в июне 2015 года считается одним из самых удачных за весь период войны в Донбассе:

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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