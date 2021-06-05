На Донбассе боевики ударили из минометов. Какая там ситуация

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 4 июня, они дважды нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
Так, вблизи населенных пунктов Пески и Новгородское враг открывал огонь из минометов 82-го калибра.
О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.
С начала текущих суток, 5 июня, обстрелов не зафиксировано.
Боевых потерь среди бойцов ВСУ нет, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.
Ранее мы сообщали, что оккупанты обложили минами Майорское. Противник забросил запрещенные мины на подконтрольную Украине территорию с помощью гранатомета.
Также напомним, Евросоюз в ОБСЕ прямо назвал Россию стороной конфликта на Донбассе.
Отметим, операцию ВСУ теперь изучают в военных вузах. Бой за Марьинку в июне 2015 года считается одним из самых удачных за весь период войны в Донбассе:
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