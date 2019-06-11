На Донбассе боевики ударили из минометов, у ВСУ – потери

Бойцы ООС не стали молчать и дали ответный огонь из БМП и пехотного оружия

Украиyские военные всегда дают боевикам адекватный ответ. Фото: Facebook

Обострение на Донбассе продолжается. С начала сегодняшних суток враг три раза атаковал позиции украинской армии и ВСУ понесли потери. Об этом сообщил представитель штаба Объединенных сил на брифинге.

Так, по состоянию на 12:00 11 июня противник совершил два обстрела ночью в районе н.п. Пески и Водяное, где оккупанты вели огонь из стрелкового оружия и гранатометов. Еще один был зафиксирован в 08:00 утра возле с. Южное – там противник применил минометы 82-го калибра, потратив три боеприпаса, и вел огонь из СПГ.

Украинские военные не стали молчать и дали ответный огонь из вооружения БМП и пехотного оружия, в остальных случаях – не реагировали.

В результате боевых действий один украинский защитник получил ранение, однако его состояние вполне удовлетворительное. Сейчас он получает медицинскую помощь от военных врачей.

Как сообщали сегодня штаб Объединенных сил, 10 июня на Донбассе пророссийские боевики 17 раз обстреляли позиции ВСУ, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение: били из минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате "ответки" ВСУ два оккупанта были ранены.

Также новости "Сегодня" сообщали, что украинские военные уничтожили технику противника. Смотрите видео уничтожения грузовика и БМП боевиков:

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